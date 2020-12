Austraalia ei ühine reisikeeluga Suurbritanniast saabujatele

Morrison avaldas veendumust, et kõigile saabujatele kehtiv 14-päevane karantiininõue on ohu maandamiseks piisav.

Rida riike kehtestas sisenemiskeelu Suurbritanniast saabuvatele lennukitele, laevadele ja rongidele, kuna London hoiatas uue ja esialgsetel andmetel oluliselt nakkavama koroonaviiruse tüve eest, mis on valitsuse sõnul Londonis ja Inglismaa kaguosas kontrolli alt väljunud.

Austraalia tervishoiujuht Paul Kelly kinnitas esmaspäeval, et Suurbritanniast saabujad ei ohusta Austraalia avalikkust, sest nagu kõik teised, peavad nemadki jääma 14 päevaks rangesse karantiini. Kelly avaldas teatud kahtlust ka Londoni seisukoha suhtes, et viimaste nädalate järsu nakatumiste kasvu taga on peamiselt uus viiruse «supertüvi».