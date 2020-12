Soome, Rootsi, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Šveits, Portugal, Belgia, Austria, Bulgaaria, Taani, Rumeenia, Horvaatia ja Holland on kõik teatanud, et peatavad Ühendkuningriigist saabuvad lennud. Tšehhi teatas rangematest karantiinireeglitest Ühendkuningriigist saabujatele.

Eesti, Läti ja Leedu on peatanud kõik reisilennud Ühendkuningriigiga. Leedu lubab endiselt lende, mis suunduvad Ühendkuningriiki, Eesti ja Läti on ka need peatanud.