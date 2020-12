Viiruse uus variant 501.V2 on ekspertide sõnul riigi uute nakatumiste seas suures ülekaalus. Uus viirusetüvi erineb Suurbritannia uuest tüvest, mille tõttu paljud riigid on katkestanud saabuvate lendude vastuvõtmise Ühendkuningriigist.

«Täpsema info jaoks on veel vara, kuid esialgsed andmed näitavad, et see tüvi on nakatumiste teises laines ülekaalus ja levib kiiremini,» ütles valitsuse koroonaviiruse nõukoja juht professor Salim Abdool Karim, kelle sõnul teine laine võib tuua riigis oluliselt rohkem nakatumisi kui esimene.