Pfizer-BioNTechi koroonavaktsiin sai Euroopa Liidult lõpliku heakskiidu

«Tuginedes teaduslikule hinnangule, anname me heakskiidu selle kasutamisele Euroopa Liidu turul,» ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

«Nagu me oleme lubanud, tehakse see vaktsiin kõigile EL-i riikidele kättesaadavaks samal ajal, samadel tingimustel,» lausus ta ja lisas, et vaktsineerimine algab 27. detsembrist.

Euroopa Ravimiamet (EMA) andis varem päeval loa Pfizer-BioNTechi koroonavaktsiini kasutamiseks Euroopa Liidu territooriumil.

EMA inimravimite komitee esimees Harald Enzmann rääkis pärast otsust korraldatud pressikonverentsil, et heakskiidu saanud vaktsiin peaks toimima ka äsja Ühendkuningriigis avastatud viiruse uue, senisest nakkavama tüve vastu.

Rääkides rasedate vaktsineerimisest, tunnistas Enzmann, et selle kohta on veel vähe andmeid kogutud ning otsus tuleb teha iga kord eraldi asjaolusid kaaludes.

EMA alustas Pfizeri vaktsiini esmaseid hinnanguid 6. oktoobril ning viis hindamise läbi rekordkiirusel. Tavapäraselt võtab selline protsess vähemalt seitse kuud aega.

BioNTech ja Pfizer andsid varem päeval teada, et on «valmisolekus» vaktsiinide tarnimiseks juhul kui Euroopa Komisjon vaktsiini kasutamiseks loa annab.

Pfizer-BioNTech vaktsiin, millel tuleb kahenädalase vahega teha kaks süsti, on osutunud üleilmsetel meditsiinilistel katsetustel 95 protsendiliselt tõhusaks. Seda tuleb säilitada temperatuuril -70 kraadi Celsiust, mis on oluliselt madalam temperatuur kui tavapärastel sügavkülmadel ning seetõttu pidi ettevõte vaktsiini transpordiks looma spetsiaalsed konteinerid.

Enam kui tosin riiki on vaktsiinile juba heakskiidu andnud, sealhulgas ka Suurbritannia ja USA.

Viivituse pärast mures olevad Saksamaa ja teised EL-i liikmesriigid survestasid EMA tooma oma määratud kuupäeva esialgse 29. detsembri pealt ettepoole.

Euroopa Komisjon on juba varasemalt teavitanud, et juhul kui vaktsiin saab kasutusloa, algab vaktsineerimine 27. detsembril.

EMA juht Emer Cooke ütles pressiteate vahendusel, et tänu põhjalikule hindamisele on võimalik kinnitada vaktsiini ohutust ja efektiivsust ning et see vastab vajalikele kvaliteedistandarditele. Euroopa ravimiamet jätkab andmete kogumist ja hindamist.