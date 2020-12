Barr: valimispettuse ja Bideni poja uurimiseks pole eriprokuröri vaja

Barr ütles oma viimasel pressikonverentsil, et Hunter Bideni rahaasju uuritakse «vastutustundlikult ja professionaalselt». «Ma ei näe põhjust määrata selleks eriprokuröri ja mul pole plaani seda enne lahkumist teha,» lausus ta.

Barr ütles varasemas usutluses Associated Pressile, et ei ole näinud tõendeid ulatuslikust valimispettusest, ehkki seda väidab president Donald Trump. Trump on oma väidetele kindlaks jäänud ka pärast valijameeste kogu otsust Bideni võit ametlikult kinnitada.