EL püüab leida ühtset lähenemist ÜK uuele viirusetüvele

27-liikmelise EL-i eksperdid kogunesid Brüsselis kolmetunnisele kriisikoosolekule, et leida viis uue tüve leviku tõkestamise meetmete ühtlustamiseks.

«Osalejad kinnitasid oma toetust kiirele EL-i koordineeritud tegevusele ÜK suhtes rakendatud meetmete osas ning palusid juhiseid Euroopa Komisjonilt,» lausus üks tundmatuks jääda sooviv Euroopa diplomaat.

Pühapäeval alustasid mitmed riigid reisipiirangute kehtestamisega ÜK-le, kuid piirangud on erineva pikkusega, Belgia kehtestas vaid 24-tunnise keelu samas kui Saksamaa keelas reisimise kümneks päevaks ning kaupade vedamise osas kehtivad erinevad reeglid.

Ühe allika sõnul kogunevad EL-i suursaadikud teisipäeval, et püüda kokku leppida ühtses lähenemises ning mõelda, kuidas on lõpuks võimalik lõpetada piirangud reisipiirangud ÜK-ga, sealhulgas kehtestades nõude, et kõik saabujad peavad tegema viirusetesti.

«Oluline on kehtestada sarnane sünkroniseeritud lähenemine, et meetmed oleks karmid, eriti viirusetestide osas, juhul kui EL otsustab praegustest meetmetest loobuda,» ütles üks Euroopa diplomaat AFP-le. «Vaatame, kas see teisipäeval õnnestub.»

Üks Saksa valitsuse tundmatuks jääda sooviv allikas ütles AFP-le, et on võimalik, et kõik EL-i 27 liikmesriiki kehtestavad piirangud ÜK-st saabuvatele lennureisidele ja et riigid arutavad ka ühist lähenemist mere-, maantee- ja raudteetranspordi osas.

Eksperdid usuvad, et uus viirusetüvi võib olla kuni 70 protsenti nakkavam, kuid pole surmavam, kui viiruse teised tüved.