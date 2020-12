Jeruusalemmas lasti maha politseiametnikke tulistanud mees

Samalaadseid varasemaid rünnakuid on Jeruusalemmas korraldanud palestiinlased. Alates 2015. aasta oktoobrist vallandus terve noarünnakute laine Iisraeli julgeolekutöötajate vastu. Kasutud on ka autodega rammimisi, kuid harvemini tulirelvi. Viimasel ajal on rünnakud muutunud siiski harvemaks.