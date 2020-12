Põhja-Makedoonia kaalub kanepi legaliseerimist

Valitsusjuht lisas, et ta plaanib leevendada ka piiranguid ravieesmärgil kasutatava kanepi ekspordiks.

«Pole õiglane, et keegi, kes tarvitab pool grammi kanepit isiklikuks tarbeks, läheb vangi ajastul, kus see taim on muutumas kogu maailmas seaduslikuks meditsiinilistel ja majanduslikel eesmärkidel,» lisas Zaev.