Senaator: häkkerid tungisid USA rahandusministeeriumi süsteemidesse

Senati luure- ja rahanduskomitee liikme Ron Wydeni sõnul näib USA rahandusministeeriumi vastane rünnak, mis on osa laiemast küberrünnakust, märkimisväärne.

USA valitsus tunnistas läinud nädalal, et häkkerid tungisid mitme ametkonna süsteemidesse, kasutades selleks USA IT-firma SolarWindsi turvatarkvara.

Kongressi liikmed, välisminister Mike Pompeo ja justiitsminister Bill Barr on öelnud, et rünnaku taga on Venemaa.