Biden: ulatuslik küberrünnak ei saa jääda vastuseta

Kongressi liikmed, välisminister Mike Pompeo ja justiitsminister Bill Barr on öelnud, et rünnaku taga on Venemaa.

Seni on ametnikud öelnud, et tungiti välis-, kaubandus-, rahandus- ja sisejulgeolekuministeeriumi ning riiklike tervishoiuinstituutide arvutidesse.

Trump pisendas laupäeval ulatusliku küberründe mõju, kinnitades, et see on «kontrolli all», ning seadis kahtluse alla oma administratsiooni varasema hinnangu, et toimunus on süüdi Venemaa.