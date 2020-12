Hispaania jõululoteriil tõi peavõidu üle 1700 pileti

«See on tohutu preemia sellel väga raskel aastal,» ütles lotopiletite müüja Manuel Rodriguez, kes müüs mitu võidupiletit. «Meil on hea meel, et see tuli siia, meie naabrite sekka. Selle nimel me töötame, et levitada võite ja unistusi meie naabrite seas.»