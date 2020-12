Iisrael tervitab Saksamaa püüdeid Iraani tuumalepet laiendada

Jeremy Issacharoff, kes on olnud Iisraeli saadik Saksamaal alates 2017. aastast, leiab, et Saksa välisministri Heiko Maasi hiljutine ettepanek vaadata 2015. aasta tuumalepe ametisse astuva Ühendriikide valitsusega uuesti läbi, on samm õiges suunas.