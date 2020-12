Mehhiko alustas massilise vaktsineerimise programmi

129 miljoni elanikuga Mehhikos on registreeritud umbes 1,34 miljoni inimese nakatumine koroonaviirusesse. Covid-19 tagajärjel on surnud rohkem kui 120 000 inimest.

Ameerika Ühendriikide, Brasiilia ja India järel on Mehhiko koroonasurmade arvult maailmas neljas riik.

Esimesed vaktsiinid on mõeldud eesliini tervishoiutöötajaile ja need veetakse pealinnas ning riigi põhjaosa Coahuila osariigis laiali nõutaval temperatuuril. Mehhikole on lubatud jaanuari lõpuks 3,4 miljonit doosi koroonavaktsiini.