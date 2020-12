Hiinas algab kohus kiirpaadiga põgeneda üritanud Hongkongi aktivistide üle

Seitsme kinnipeetu lähedaste sõnul on Hiina valitsuse määratud advokaadid öelnud, et kohtuprotsess algab esmaspäeva pärastlõunal Shenzheni linnas, Yantiani ringkonnakohtus.

Hiina on varemgi teisitimõtlejate üle kohut mõistnud jõulude ja uusaasta paiku, et vältida liigset tähelepanu lääneriikidest.

Aktivistid, kes võeti ametlikult vahi alla septembris, on nüüdseks kadunud Hiina läbipaistmatusse õigussüsteemi ja nende pered on aktivistide saatuse pärast muret väljendanud.

"Meile on teada antud, et Andy tuuakse kohtu alla esmaspäeva pärastlõunal," teatas aktivisti Andy Lee pere Twitteris. "Nagu teiste poliitiliselt tundlike juhtumitega, tehakse seda jõuluperioodil ilmselgelt selleks, et vältida rahvusvahelist vastureaktsiooni."