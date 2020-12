EL-i riigid hakkavad Brexiti kaubanduslepet üle vaatama

Euroopa Liidu riigid on neljapäeval teatavaks tehtud leppele juba toetust avaldanud ja eeldatavasti kiidetakse see ühehäälselt heaks.

Kiire heakskiit on hädavajalik, kuna üleminekuperiood, mil Suurbritannia on seotud EL-i kaubandusreeglitega, lõpeb juba 31. detsembril. Leppeta lahkumine suurendaks kaost piiril ja tooks kaasa kõrged tollimaksud.

Asjaosalised on teatanud, et 2000 lehekülje pikkune leping kaitseb mõlema poole huvisid. Londoni teatel annab see riigile kontrolli oma piiri, seaduste ja kalanduse üle. Brüssel teatel kaitseb see EL-i ühisturgu ja tagab, et Suurbritannia ei õõnesta bloki seadusi.