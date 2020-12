Lätis ja Leedus nõudis Covid-19 ööpäevaga kokku 35 inimelu

Surnutest oli üks vanuserühmas 45 kuni 50 eluaastat, kolm 55-65 eluaastat, neli 70-80 eluaastat ja kuus inimest olid vanuses 80 kuni 90 eluaastat. Lätis on Covid-19 tagajärjel on surnud kokku 502 inimest.

Ööpäevaga tehti 4019 koroonaviiruse testi, millest 16,5 protsenti olid positiivsed. Keskus selgitas, et Euroopa Liidus peetakse näitajat oluliseks, sest kui see tõuseb üle nelja protsendi, peetakse haiguse levikut kiireks ja kontrollimatuks.

Lätis on koroonadiagnoosi saanud ühtekokku 35 420 inimest.

Leedus on koroonadiagnoosi saanud ühtekokku 126 581 inimest. Aktiivseid haigusjuhte on 60 946.

Viiruse tagajärjel on surnud 1205 inimest ja veel 598 Covid-19 patsienti on surnud muudel asjaoludel.

Venemaal on kogu pandeemia ajal registreeritud 2,9 miljonit nakatumist, surnud on 53 600 inimest. Haigusest on tervenenud 2,4 miljonit.