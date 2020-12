Elizabeth II jõululäkituses: te ei ole üksi

«Inimesed erinevatest religioonidest pole saanud pidustusteks koguneda nii nagu nad sooviksid, kuid me vajame, et elu läheks edasi,» nentis ta. Sarnaselt paljudele teistele on 94-aastane kuninganna ja 99-aastane prints Philip tänavu senistest traditsioonidest loobunud, ning veedavad pühad perest eemal.

«Aasta, mis on eranditult hoidnud inimesi lahus, on mitmel viisil muutnud meid lähedasemaks,» märkis kuninganna. «Nii Ühendkuningriigis kui ka mujal maailmas on inimesed astunud väljakutsetele suurepäraselt vastu ja ma olen selle vaikse ent alistamatu vaimu üle niivõrd uhke ja liigutatud,» lisas ta. Kuninganna viitas praeguses olukorras lootusele, et isegi pärast pimedaimat ööd kumab koidikuvalgus.