Prantsusmaal avastati esimene nakkusohtlikuma COVID-19 tüve juhtum

Patsiendiks on Suurbritannias elav Prantsuse kodanik, kuid tema juhtum on asümptomaatiline ja ta on eneseisolatsioonis Kesk-Prantsusmaal Toursi linnas, teatas ministeerium. Ta saabus Prantsusmaale Londonist 19. detsembril ja koroonaviiruse proovi andis ta haiglas 21. detsembril.