WHO juhi sõnul ei jää koroonaviiruse pandeemia viimaseks

Ghebreyesus manitses, et on aeg õppida koroonaviiruse pandeemia õppetundidest.

«Me loobime haiguspuhangu ajal selle ohjeldamiseks ohtralt raha ja kui see on läbi, siis unustame selle ära ega tee midagi järgmise vältimiseks. See on ohtlikult lühinägelik ja ausalt öeldes on seda raske mõista,» rääkis WHO juht.