Nashville'i plahvatusega seoses on tuvastatud huvipakkuv isik

Föderaalse Juurdlusbüroo eriagent Jason Pack täpsustas hiljem, et föderaalagendid ostivad pärast usaldusväärse vihje saamist läbi kahtlusaluse kodu, mis asub Nasville´i äärelinnas Antiochis.

Telekanali CNN informatsiooni kohaselt teatasid juhtunu uurimisega tegelevad ametnikud, et tegemist oli kõige tõenäolisemalt enesetapurünnakuga.

Tennessee osariigi pealinnas plahvatas reedel pomm pärast seda, kui pargitud autoelamust kuulutati, et selles on lõhkekeha.

Sõidukist mängiti ette lindistatud sõnum, milles teatati, et 15 minuti jooksul plahvatab pomm. See andis demineerijatele aega piirkond inimestest tühjaks teha, ütlesid politseiülem John Drake ja pressiesindaja Don Aaron.

«Evakueeruge kohe. Siin on pomm. Pomm on sõidukis ja see plahvatab,» öeldi sõnumis.