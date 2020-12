Fauci hoiatas viirusega nakatumise hüppelise tõusu eest pärast pühi

Fauci, kes on julgustanud kõiki end vaktsineerima, lausus, et tundis end pärast esimese vaktsiinisüsti saamist hästi, ega kogenud «midagi tõsist».

Peakirurg Jerome Adams lisas telekanalis ABC, et nagu Fauci, on ka tema väga mures võimaliku pühadejärgse nakkuste tõusu pärast.

Olukorras, kus intensiivravikohtade ja haiglate täituvus on piiri peal, kordas Fauci, et riik võib seista silmitsi «nakkuste tõusuga pärast nakkuste tõusu».

Seni on vaktsineeritud umbes kaks miljonit ameeriklast, mis on oluliselt väiksem arv kui 20 miljonit, mida Trumpi valitsus aasta lõpuks lubas.

Fauci sõnul on ta üsna veendunud, et aprilliks on kõik riskirühma kuuluvad inimesed vaktsineeritud ning on võimalik minna edasi ülejäänute vaktsineerimisega.