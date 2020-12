Nashville'i plahvatuse arvatav korraldaja hukkus

Uurijad järeldasid DNA ja muude tõendite abil, et salapärase plahvatuse toimepanijaks oli Anthony Quinn Warner, kelle motiivid on siiani selgusetuks jäänud. Ametnikud on saanud sadu vihjeid ja juhtlõngu, kuid kahtlevad, et veel keegi võiks kümneid hooneid kahjustanud plahvatusega seotud olla.

Politsei oli varem avalikustanud, et uurimise all on 63-aastane Warner, kel on kogemusi elektroonika ja alarmsüsteemidega ning kes on töötanud Nashville'i kinnisvaramaakleri IT nõustajana.

Maailma suurima telekomiettevõtte AT&T hoonet kahjustanud rünnaku tagajärjel on endiselt häiritud mobiilsisideteenused ning politsei- ja haiglaside mitmetes lõunaosariikides.

Tennessee osariigi pealinnas Nashville'is plahvatas reedel pomm pärast seda, kui pargitud matkaautost kuulutati, et selles on lõhkekeha. Plahvatus kärgatas kell 06:30 hommikul kohaliku aja järgi ajal, mil linna tänavad olid jõulupühade tõttu tavapäraselt inimtühjad.

Plahvatuses sai purustusi kuni 20 hoonet.

Sõidukist mängiti ette lindistatud sõnum, milles teatati, et 15 minuti jooksul plahvatab pomm. See andis demineerijaile aega piirkond inimestest tühjendada, ütlesid kohalik politseiülem John Drake ja pressiesindaja Don Aaron.

Sekundeid plahvatuseni luges ette naise hääl, ütlesid tunnistajad ühele Tennessee ajalehele.