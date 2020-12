Navalnõi liitlane vabastati, kuid sai süüdistuse

«Ljubov vabastati ajutisest kinnipidamiskohast, kus talle esitati ametlik süüdistus Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi paragrahvi 139 teise lõike alusel (kodu puutumatuse rikkumine vägivallaga või vägivalla ähvardusel),» lausus Voronin.

Advokaadi sõnul algatati kriminaaluurimine FSB agendi ämma kaebuse peale.

Navalnõi asutatud korruptsioonitõrjefondi jurist Sobol peeti esmalt kinni 21. detsembril Suzdali tänaval maja juures, kus Navalnõi sõnul elab FSB töötaja Konstantin Kudrjavtsev. Politseijaoskonnas koostati talle protokoll korrakaitsjale vastuhakkamise eest. Moskva kohus tunnistas ta süüdi ja määras 1000 rubla trahvi.

25. detsembril peeti 33-aastane Sobol 48 tunniks kinni seoses eelnimetatud kriminaaluurimisega. Moskva juurdluskomitee liikme Julia Ivanova sõnul olevat rühm isikuid, teiste seas Sobol üritanud tarbijakaitse töötajate vormis korduvalt tungida eaka naise korterisse.

Sobol peeti kinni oma kodus, tema abikaasal ja tütrel lubati sealt lahkuda. Enne kinnipidamist avaldas Sobol Twitteris video, kus on kuulda tema seitsmeaastast tütart nutmas ja kedagi uksele tagumas.

Navalnõi liitlaste avaldatud turvakaameravideolt on näha maskis ja mustas mundris mehi kortermajas, kus Sobol elab.

Uurijad konfiskeerisid Soboli tehnikaseadmed ja ka tema tütre mobiiltelefoni, teatas opositsioon.

Navalnõi on öelnud, et teeskles telefonikõnes Vene julgeolekunõukogu ametnikku ja sai seeläbi FSB keemiarelvaeksperdilt Kudrjavtsevilt ülestunnistuse, et FSB üritas teda augustis tappa.

Lääneriikide hinnangul mürgitati Navalnõi Nõukogude Liidus välja töötatud närvimürgiga Novitšok. Juhtum on halvendanud Moskva suhteid Euroopa riikidega ja viinud vastastikuste sanktsioonide kehtestamiseni.

FSB väidab, et Navalnõi telefonivestlus Kudrjavtseviga on «võltsing», kuid ei ole eitanud, et too töötab FSB-s.

Kreml on tunnistanud, et julgeolekuagendid on Navalnõid jälitanud, aga väited mürgitamise kohta on tagasi lükatud.

Navalnõi sõnul tõestab võimude «hüsteeriline reaktsioon» Vene ametivõimude süüd.

«Lased tapja uksekella – nad tulevad löövad su ukse maha ja viivad su ülekuulamisele,» märkis ta oma blogis.

Sobol on teatanud plaanist kandideerida järgmisel aastal riigiduumasse.

Tuntust kogus ta 2019. aasta suvel, kui võimud keelasid temal ja veel mitmel opositsionääril Moskva kohalikel valimistel kandideerimise.

Võimude põlu alla sattunud kandidaadid korraldasid Venemaa pealinnas meeleavaldusi ja Sobol läks kuuks ajaks näljastreigile.

Režiimikriitikute sõnul on opositsiooni mahasurumine viimastel kuudel uutesse kõrgustesse tõusnud.

Saksamaal ravil olev Navalnõi väljendas neljapäeval aga sellest hoolimata lootust.