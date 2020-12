Paavst jättis Vatikani riigisekretariaadi varadest ilma

Franciscus allkirjastas nädalavahetusel seaduse, milles kästakse riigisekretariaadil anda kõik oma varad üle 4. veebruariks. Seadus näeb ette, et annetusi paavstile, mida seni haldas riigisekretariaat, hakkab edasipidi haldama Vatikani riigikassa ja need hakkavad kajastuma Vatikani eelarves.

Muudatused on vastus kriminaalmenetlusele seoses süüdistustega, et välissuhetega tegeleva riigisekretariaadi saamatus rahaasjade haldamisel on läinud Pühale Toolile maksma kümneid miljoneid eurosid.