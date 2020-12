Ukraina põhiseaduskohtu esimees on uurimise all seoses tunnistaja mõjutamisega

Avalduses lisati, et Tupõtskõi andis aastatel 2018-2019 kolmel korral valetunnistust seoses kohtuasjaga transpordivarustust tootva firma vastu.

Tupõtskõi ütles, et ei saanud politsei kutsele vastata perekondlikel põhjustel.

Ukrainal on korruptsioonivastase võitlusega raskusi olnud ja Zelenskõi valiti läinud aastal võimule lubadusega korruptsioon välja juurida.

Ukraina meedia on kirjutanud, et Tupõtskõi elab uhkes majas ja tema emale kuulub Kiievis korter, mis on väärt üle miljoni dollari.