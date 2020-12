Malis sai pommiplahvatuses surma kolm Prantsusmaa sõjaväelast

Malis on alates 2013. aasta jaanuarist tapetud 47 Prantsusmaa sõjaväelast.

Prantsusmaa on Saheli piirkonnas Barkhane missioonil väljas 5100 mehega, kes võitlevad pühasõdalaste vastu koos Saheli riikide G5-ga ehk Mauritaania, Tšaadi, Mali, Burkina Faso ja Nigeri sõjaväelastega.

Lisaks sellele on Euroopa kohal Takuba sihtüksusega, mis nõustab ja toetab Mali vägesid.

Suur osa Mali territooriumist on väljaspool valitsuse kontrolli. Riigis on tapetud tuhandeid sõdureid ja tsiviilisikuid ning sajad tuhanded on oma kodudest põgenenud. Sageli õhutavad vägivalda etnilised pinged.