Saudi Araabia kohus mõistis naisaktivisti aastateks vangi

Naist süüdistati mitmetes terrorismiga seotud kuritegudes, kirjutasid valitsusmeelsed väljaanded, mis on tembeldanud Hathlouli reeturiks.

«Oleme selles kohtuotsuses täiesti pettunud. See näitab, et taolises petuprotsessis ei saa me kuidagi õigust. Kohtuprotsess oli esimesest päevast alates poliitiliselt motiveeritud,» ütles Torontos viibiv Walid al-Hathloul.