Vabaühendus: tänavu tapeti 50 ajakirjanikku

See arv näitab kasvanud ohtu ajakirjanikele, kes uurivad organiseeritud kuritegevust, korruptsiooni või keskkonnateemasid, märkis RSF, tuues eelkõige esile mõrvad Mehhikos, Indias ja Pakistanis.

Kaheksakümmend neli protsenti ohvreist võeti tahtlikult sihikule nende tööga seoses, on öeldud vabaühenduse iga-aastases raportis. Mullu oli sama näitaja 63 protsenti.

«Juba mitu aastat on Piirideta Ajakirjanikud täheldanud, et uurivad ajakirjanikud on tõepoolest riikide või kartellide märklauaks,» lausus RSF-i peatoimetaja Pauline Ades-Mevel.