Pakistani usuvähemuste tüdrukuid röövitakse abiellu ja islamisse sundimiseks

Neha armastas kirikumuusikat, kuid alates eelmisest aastast pole tal enam võimalik seda nautida – toona 14-aastane tüdruk sunniti vahetama kristlust islami vastu ning tal kästi abielluda 45-aastase mehega, kelle lapsed on tüdrukust endast kaks korda vanemad, kirjeldas uudisteagentuur AP.

Neha abikaasa on praegu trellide taga ning talle on esitatud alaealisega abiellumise tõttu süüdistus vägistamises, kuid tüdruk peab ennast peitma, kuna kardab oma elu pärast, sest Neha vennalt konfiskeeriti kohtusaalis püstol.

Inimõiguslaste sõnul on viimasel ajal usuvähemustesse kuuluvate laste usuvahetusele ja abiellu sundimine kasvanud, sest koroonaviiruse piirangute tõttu koolis mitte käivad tüdrukud on ühiskonnas rohkem nähtavad, pruudikaubitsejad tegutsevad internetis aktiivsemalt ning perekonnad on suuremates võlgades.