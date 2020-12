FOTOD JA VIDEOD ⟩ Horvaatias nõudis maavärin vähemalt viis inimelu

Tegemist on viimaste aastate ühe kõige tugevama Horvaatiat tabanud maavärinaga, mille tagajärjel varises sisse mitme Petrinja hoone katus. Väikelinna tänavad olid pärast tõukeid kaetud telliste ja muu prügiga.

«Me toome inimesi autodest välja, me ei tea, kui palju on surnud, kui palju on vigastatuid,» ütles meer Darinko Dumbović kohalikule telekanalile.