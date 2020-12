Hispaania võimude kinnitusel registreerivad nad nende elanike nimed, kes keelduvad Covid-19 vaktsiinist, ning loovad andmebaasi, mida on võimalik jagada teiste riikidega.

«Peetakse registrit, mida jagatakse ka meie Euroopa partneritega, et registreerida neid, kellele on seda pakutud ja kes on sellest ära öelnud,» rääkis tervishoiuminister Salvador Illa kanalile La Sexta. «Dokumente ei muudeta avalikuks ja seda tehakse äärmise austusega seaduste ja andmekaitse suhtes.»