Venemaa võimud alustasid Navalnõi osas taas kriminaaluurimist

Suuremaid kuritegusid uuriv uurimiskomitee teatas avalduses, et opositsioonitegelane kasutas organisatsioonide raha isikliku ainelise vara omandamiseks ja oma kulude tasumiseks, mille seas näiteks välismaal veedetud puhkused. Komitee arvates on seega annetused varastatud ja tegemist pettusega.

Navalnõi teatas sotsiaalmeedias, et parim viis naerda Putini ja uurimiskomitee esimehe Aleksandr Bastrõkini «leiutatud» uue kriminaalasja üle on annetades justnimelt kõnealustele fondidele.

Varasemalt kirjutas Postimees , et Vene võimud esitasid Navalnõile ultimaatumi: opositsiooniliider peab viivitamatult naasma kodumaale või seisab silmitsi vanglasse minekuga.

Navalnõi toimetati Saksamaale ravile pärast seda, kui ta lennul Siberist Moskvasse kokku kukkus. Lääneriikide hinnangul mürgitati Navalnõi Nõukogude Liidus välja töötatud närvimürgiga Novitšok. Juhtum on halvendanud Moskva suhteid Euroopa riikidega ja viinud vastastikuste sanktsioonide kehtestamiseni.

Navalnõi on teatanud, et naaseb Venemaale pärast seda, kui ta tervis on Saksamaal taastunud.