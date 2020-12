Eestlaste allkirjad kodanikupalga kehtestamiseks motiveeris ka lätlasi

Septembris algas Euroopa Liidu liikmesriikides toetusavalduste kogumine kodanikupalga kehtestamiseks. Vajalikust miljonist allkirjast on suur osa puudu ja teisipäeva hilisõhtuks oli allkirju liikmesriikide peale kokku veidi üle 85 000. Aktiivseimad allkirjastajad on seni olnud sloveenlased. Eestis on kokku kogutud 1617 allkirja.

Seni on Läti ja Leedu allkirjade jagamisel üsna loiud olnud, küll aga tekkis lätlastel teisipäeval algatuse vastu ootamatu huvi. Teisipäeva hommikul kirjutas Läti väljaanne Apollo.lv, et eestlaste huvi kodanikupalga vastu on tõusmas, Lätis on huvi aga endiselt väike. Kui teisipäeva hommikuks oli algatusele allkirja andnud veel veidi üle saja inimese, oli õhtuks neid lisandunud üle 700.