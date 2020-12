AstraZeneca ja Oxfordi ülikooli koroonavaktsiin sai Suurbritannias kasutusloa

Valitsuse kõneisik ütles, et kabinet kiitis heaks Ühendkuningriigi ravimiameti soovituse anda AstraZeneca ja Oxfordi ülikooli koroonavaktsiinile riigis kasutusluba.

Suurbritannia on esimene riik, mis andis sellele vaktsiinile ametliku kasutusloa.

Tervishoiuminister Matt Hancock ütles, et vaktsiini laialivedu algab 4. jaanuaril.

«Suurepärane on lõpetada 2020. aasta sellise lootuse hetkega,» säutsus Hancock Twitteris.

AstraZeneca tegevdirektor Pascal Soriot teatas pühapäeval, et vaktsiin annab sajaprotsendise kaitse haiglaravi nõudvate tõsiste Covid-19 juhtumite vastu.

Tema veendumuse kohaselt tõestavad katsetused, et AstraZeneca vaktsiin on sama efektiivne kui Pfizer-BioNTechi ja Moderna oma. Esimene on 95- ja teine 94,5-protsendise tõhususega.