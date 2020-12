Wuhanis elab hinnanguliselt 11 miljonit inimest, mis tähendab, et nakatunute tegelik arv võis küündida 500 000 lähistele. Kui see peaks tõele vastama, tähendaks see, et nakatumisi oli Wuhanis ametlike andmetega võrreldes lausa kümme korda rohkem. Ametlikult tuvastati linnas 50 354 koroonajuhtumit. Asümptomaatilised juhtumid Hiina ametlikus statistikas ei kajastu.