EL-i liidrid allkirjastasid Brexiti-järgse kaubandusleppe

«See on olnud pikk tee. Nüüd on aeg jätta Brexit seljataha. Meie tulevik luuakse Euroopas,» ütles von der Leyen 1246-leheküljelisele leppele allkirja andes.

Kui Johnson on leppele allkirja andnud, hakkab seda menetlema Briti parlament, mis peaks selle ratifitseerima veel kolmapäeval.

Downing Streeti teatel ütleb Johnson seadusandjatele, et leping kuulutab «uut suhet Suurbritannia ja EL-i kui võrdsete vahel, keda ühendab sõprus, kaubandus, ajalugu, huvid ja väärtused».

Michel ütles: «Peamistes küsimustes on Euroopa Liit valmis töötama Ühendkuningriigiga õlg õla kõrval.»

Johnsoni valitsus avaldas leppe ratifitseerimise eelnõu alles teisipäeva pärastlõunal, vähem kui 24 tundi enne kui parlamendis selle üle debatt algab. Valitsus loodab, et 85-leheküljeline eelnõu läbib alam- ja ülemkoja ühe päevaga.

Leping pole aga probleemideta. Briti kalurid süüdistavad valitsust nende reetmises ning kuna leppest jäid suuresti välja teenused, mis moodustavad 80 protsenti Briti majandusest, on lahkumise eel ärev ka mõjukas finantsteenustesektor.

Lepingu järgi ei laiendata muusikutele erandit, mis lubab lühiajalisi, viisata ärireise Euroopasse. See on viinud hoiatusteni, et Briti bändide tuurid Euroopas võivad muutuda sisuliselt võimatuks.