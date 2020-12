Eesti erioperatsioonide väejuhatuse võitlejate jaoks tähendas lõppev aasta uut missiooni: osalust Malis Prantsusmaa vastloodud sihtüksuses Takuba. Alltoodud artiklis on kasutatud fotosid, mida Eesti eriväelased esimese poolaasta jooksul Malis enda teenistusest on teinud.

Sihtüksus Takuba on osa Prantsusmaa 2014. aasta 1. augustist käivast suuremast sõjalisest missioonist Barkhane. See on jätk prantslaste 2013. aastal käivitatud operatsioon Servalile, mille eesmärk oli tagasi lüüa Põhja-Malis kiirelt võimust võtnud islamistlikud rühmitused.