Läti liikumiskeeldu jõustavad politsei ja sõjavägi

«Liikumiskeeld ja teised valitsuse sel nädalal kehtestatud reeglid on absoluutselt vajalikud,» ütles president Egils Levits avalik-õiguslikule raadiole.

Elanikud peavad püsima kodus kella 22-st kella viieni hommikul igal öösel kuni 10. jaanuarini.

Kauplused ja teised ärid tuleb sulgeda tund varem, et anda töötajaile piisavalt aega koju naasmiseks. Liikumiskeelu aja tööd jätkata vaid bensiinijaamad ja eriteenistused.

Ühistransport jätkab nagu tavaliselt, kuid reisijad peavad kaasas kandma isikutunnistusi ja väljaprinditud dokumenti, kus on ära toodud kodust lahkumise põhjus, nagu näiteks naasmine töölt. Reisijate arv ei tohi ületada 50 protsenti sõiduki mahutavusest.

Liikumiskeeldu jõustavad politsei, piirivalve, rahvuskaart ja sõjavägi, töötades vahetustega nii, et igal õhtul oleks väljas vähemalt 2000 inimest.

Päevasel ajal täielikku lukkupanekut ei tule, inimesed tohivad käia tööl ja riigiasutused on avatud. Et ära hoida inimeste kogunemist väljas, on valitsus alates kolmapäevast keelanud ka ilutulestiku.

Valitsus pikendas 7. veebruarini juba varem kehtinud eriolukorda, mis on paigas 9. novembrist.

Sel perioodil tuleb inimestel järgida suhtlusvahemaa hoidmise nõudest ja kanda kaitsemaski kõikides siseruumides välja arvatud kodus. Kaitsemaskid on kohustuslikud ka töökohtades.

Piirangud on kehtestatud ka poodides, et vältida rahvahulkade tekkimist. Kõik kultuuriasutused, näitused, raamatumessid, jõuluturud, samuti siseruumides asuvad muuseumid on külalistele suletud. Kõik iluteenuseid pakkuvaid asutused on eriolukorra ajaks samuti suletud.

Inimesi ärgitatakse tungivalt tegema tööd kodust. Samuti ärgitatakse tööandjaid seda võimalust pakkuma nii riigi- kui erasektoris. Koolides ja ülikoolides jätkatakse distantsõppega.