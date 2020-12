Merkel: Saksamaad ootavad viiruse tõttu rasked ajad

Merkel tõrjus viiruseskeptikute vandenõuteooriaid kui mitte üksnes vääraid ja ohtlikke, vaid ka kui küünilisi ja julmi nende suhtes, kes pandeemia läbi on kannatanud.

«Need päevad ja need nädalad .... on meie riigi jaoks rasked,» hoiatas Merkel. «Ja see kestab nii veel mõnda aega.»