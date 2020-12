Little mõisteti 2014. aastal eluks ajaks vangi kolme naise mõrvamise eest. Pärast seda on ta üles tunnistanud, et tappis ajavahemikus 1970-2005 üle kogu riigi kokku 93 inimest, kellest enamik olid naised.

FBI teatas mullu oktoobris, et neil on õnnestunud seostada Little 50 mõrvaga. Kuid FBI analüütikute hinnangul olid kõik Little'i ülestunnistused usutavad. FBI avaldas ka 30 värvilist joonistust, mille Little oli ise mõnest oma ohvrist teinud. Enamikel piltidest olid mustanahalised naised.