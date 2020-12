Lukašenko kutsus uusaastakõnes rahvast ühtsusele

«Me kõik, kes näeme maailma erineval viisil, peaksime mõistma, et meil on üks suur väärtus ehk tükike maad Euroopa keskel. Teist pole antud. Ja selle jaoks, et see lastele säiliks, pöörame oma minevikus lehte ja kirjutame Valgevene ajaloos koos iseseisva uue peatüki. Teeme järgmise aasta rahvusliku ühtsuse aastaks,» ütles riigipea.