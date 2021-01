Zelenskõi soovis Ukrainale rahu, tervist ja õnne

«Lahkuval aastal 2020 olid valupisarad ja uhkuse pisarad, oli midagi, mida me häbeneme ja midagi, mille üle oleme uhked. Oli asju, mida tahame unustada ja midagi, mida me kunagi ei unusta,» rääkis president.

«Oli neid, kellest said meile rohkem kui sõbrad. Need, kellega saime strateegilisteks partneriteks. Oli ka neid, kes üritasid meid omavahel tülli ajada, kuid ebaõnnestusid. 2020. aasta meenutas meile ühtlasi, et tegelikult on meie seas palju kangelasi,» jätkas riigipea.