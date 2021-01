Brexit jõustus ÜK lahkumisega EL-i ühisturult täielikult

Suurbritannia lahkumine EL-ist jõustus täielikult, kui Big Ben lõi kell 23.00 (Eesti aja järgi reedel kell 01.00). Just siis algas suures osas Mandri-Euroopas uus aasta.

Brexit oli domineerinud Briti poliitikas alates lahkumise pooldajate napist võidust 2016. aasta juunis. See avas sügavad poliitilised ja sotsiaalsed haavad, mis on püsinud värskena seniajani.

«See hetk on lõpuks käes ja nüüd on aeg sellest haarata,» lisas ta.

Kui üleminekuperiood läbi saab, lahkub Suurbritannia EL-i ühisturult ja tolliliidust. Selle koheseks tagajärjeks on rohkem kui 500 miljoni inimese vaba liikumise lõppemine Suurbritannia ja EL-i 27 liikmesriigi vahel.

Esimest korda üle aastakümnete taastatakse tollikontroll ning vabakaubandusleppest hoolimata on oodata järjekordi ja häireid täiendava paberimajanduse tõttu.

Suurbritannia – tähtis tegija rahanduses, diplomaatias ja NATO-s – on esimene riik, mis lahkub Euroopa Liidust, mis loodi ühtsuse edendamiseks pärast Teise maailmasõja õudusi.

EL kaotab Brexitiga 66 miljonit inimest ja 2,85 triljoni dollari väärtusega majanduse, kuid lahutus on tekitanud ka kartusi, et teised rahulolematud riigid võivad Londonist eeskuju võtta.

«See on olnud pikk tee. Kuid nüüd on aeg jätta Brexit seljataha. Meie tulevik tehakse Euroopas,» ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kolmapäeval kaubandusleppele allkirja andes.

«Uus koidik Suurbritanniale,» kirjutas Daily Mail. «Uus aasta tähistab kuulsusrikast uut peatükki,» lisas The Sun.

Rahvakogunemised on keelatud koroonapandeemia tõttu, mis on nõudnud ÜK-s rohkem kui 72 000 inimese elu. Koroonanakkuseid on tuvastatud üle 2,4 miljoni ning haigestunute seas oli ka peaminister Johnson ise.