Brasiilia tervitas uut aastat pea inimtühjal Copacabana rannal

Rio uusaastapidu on harilikult üks maailma suuremaid, kuid sel aastal keelasid võimud selle COVID-19 ulatusliku leviku tõttu ära.

«Me tulime siia tähistama elu: oma elu, oma perekonna elu, kõigi, kes siin on. Ehkki meie süda valutab nende pärast, kes on lahkunud,» sõnas ta.

Koroonaviirus on nõudnud Brasiilias ligi 195 000 inimelu, mis on USA järel maailmas suuruselt teine ohvrite arv. 212 miljoni elanikuga riik on teise koroonalaine haardes.