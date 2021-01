NATO peasekretär Jens Stoltenberg on avaldanud seisukoha, et kuigi bioloogilised ja keemiarelvad on rahvusvaheliste lepete tõtt keelatud, tuleb sõjalisteks konfliktideks, kus neid kasutada võidakse, valmis olla.

Stoltenberg ei välista ka seda, et selliste konfliktide korral võidakse lisaks tavarelvastusele vastulöök anda ka tuumarelvaga.