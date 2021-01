Leedus tuvastati ööpäevaga 3322, Lätis 711 koroonanakkust

Lätis on koroonadiagnoosi saanud ühtekokku 41 615 inimest, surnud on neist 644.

Viimase ööpäevaga võeti haiglasse 108 koroonapatsienti. Kokku on COVID-19 tõttu haiglas 1066 inimest, neist 62 seisund on raske.

Kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 634,8.

Leedus teatati reedel ka 130-st koroonaviirusega seotud surmast, kuid hiljem selgus, et statistikasse oli lisatud hulk inimesi, kes surid haiglates varem kui viimase ööpäeva jooksul.

Reede hommikul teatas Leedu statistikaamet, et ööpäeva jooksul tervenes 5312 inimest.

Alates pandeemia algusest on Leedus koroonaviirus röövinud 1589 inimelu ja veel 825 koroonadiagnoosiga inimest on surnud kaasnevate haiguste tõttu. Leedus on tehtud 1,64 miljonit koroonatesti.