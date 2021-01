Päästjad jätkavad Norra maalihkes kadunute otsimist

Päästetööde operatiivjuht Harald Wislöff ütles reedel Norra avalikõiguslikule raadiole NRK, et ellujäänuid võib veel olla, kuid nad on jäänud lõksu kohta, kus saab hingata.

«Otsime endiselt ellujäänuid. On selge, et olukord ei tundu kuigi hea, aga see on endiselt päästeoperatsioon, mitte hukkunute otsimine,» ütles Wislöff.