BioNTech püüab koroonavaktsiini tootmist suurendada

BioNTechi ja tema USA partneri Pfizeri vaktsiin on esimene, mille Euroopa Liit on heaks kiitnud.

Euroopa Ravimiamet andis selle kasutamiseks loa detsembri lõpus. USA, Kanada ja Suurbritannia tegid seda juba varem ja on nüüdseks lubanud turule ka USA ravimifirma Moderna või Oxford/AstraZeneca vaktsiini.

Euroopa on seetõttu vaktsineerimisel teistest maha jäänud.

"Olukord ei ole roosiline, tekkinud on auk, sest ühtki teist heakskiidetud vaktsiini ei ole, ja meil tuleb täita see auk oma vaktsiiniga," ütles BioNTechi kaasasutaja Uğur Şahin nädalalehele Spiegel.

Viimastel päevadel on Euroopa aeglast vaktsineerimist häälekamalt kritiseerima hakatud.

Saksamaa on keskendunud hooldekodude eakate elanike vaktsineerimisele, kuid arstid kurdavad, et haiglatöötajad peavad süsti ootama, ehkki on esmajärjekorras.