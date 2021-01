WHO hädaolukorra ravimite nimekirja pääsemine tähendab seda, et mitmetel riikidel on võimalik tugineda WHO otsusele, ning ilma täiendavate lubadeta võtta vaktsiin riigis kasutusele. Ühtlasi võimaldab eriluba Unicefil ja Pan-Ameerika terviseorganisatsioonil vaktsiini jagada ka riikides, kus seda hädasti tarvis on ning muuta see kättesaadavamaks.