IAEA: Iraan lubas hakata rikastama uraani kuni 20 protsendini

«See on uus hoop,» ütles Viinis baseeruv diplomaat AFP-le.

Novembris avaldatud viimases IAEA raportis öeldi, et Teheran rikastab uraani kõrgema astmeni, kui näeb ette Viini kokkulepe (3,67 protsenti), kuid ei ületa 4,5-protsendist piiri ning täidab endiselt IAEA väga karmi inspekteerimisrežiimi.

Pärast rünnakut, milles Iraan süüdistas Iisraeli, lubas Teheran reageerida ning parlament võttis vastu seaduse, milles lubatakse toota ja ladustada aastas vähemalt 120 kilogrammi 20-protsendise rikastusastmega uraani. Samuti tegema lõppu IAEA inspekteerimistele, mille eesmärk on kontrollida, et Iraan ei valmista tuumarelvi.

20. jaanuaril ametisse astuv uus president Joe Biden on andnud mõista, et Washington võib naasta kõikehõlmava tegevusplaani (JCPOA) juurde, mille eesmärk on Iraani tuumaprogrammi piiramine.